Con variantes para viajar a Río

El plantel principal del club Olimpia retomó los trabajos luego de la dura derrota por 3-2 ante Libertad apuntando a su próximo compromiso: El jueves ante Vasco da Gama en Brasil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 desde las 19:00.

El entrenador argentino que dirige al Decano, Pablo Vitamina Sánchez, realizaría algunas modificaciones en el onceno titular.

En defensa, Alan Rodríguez recuperaría su lugar en la zona izquierda, pasando Mateo Gamarra a la zaga para hacer dupla con Gustavo Vargas.

En el mediocampo no se descarta el regreso de Rubén Lezcano en lugar de Eduardo Delmás y la inclusión de Romeo Benítez en lugar de Iván Leguizamón.

Tampoco se descarta un cambio de sistema y que Sebastián Ferreira pueda ingresar en ofensiva para hacer dupla de ataque con Adrián Alcaraz.

El entrenamiento de hoy desde las 08:30 será clave para ir confirmando el equipo.

Para mañana a las 11:30 está marcada la conferencia de prensa del entrenador decano Pablo Sánchez y el viaje del plantel principal a tierra brasileña está marcado para las 15:20.