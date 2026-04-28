28 abr. 2026
Olimpia

Con variantes para viajar a Río

Vitamina Sánchez perfila modificaciones para el partido copero en Brasil.

Abril 28, 2026 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
romeo benitez_67035106.jpg

Opción. Romeo Benítez podría arrancar ante Vasco.

El plantel principal del club Olimpia retomó los trabajos luego de la dura derrota por 3-2 ante Libertad apuntando a su próximo compromiso: El jueves ante Vasco da Gama en Brasil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 desde las 19:00.

El entrenador argentino que dirige al Decano, Pablo Vitamina Sánchez, realizaría algunas modificaciones en el onceno titular.

En defensa, Alan Rodríguez recuperaría su lugar en la zona izquierda, pasando Mateo Gamarra a la zaga para hacer dupla con Gustavo Vargas.

En el mediocampo no se descarta el regreso de Rubén Lezcano en lugar de Eduardo Delmás y la inclusión de Romeo Benítez en lugar de Iván Leguizamón.

Tampoco se descarta un cambio de sistema y que Sebastián Ferreira pueda ingresar en ofensiva para hacer dupla de ataque con Adrián Alcaraz.

El entrenamiento de hoy desde las 08:30 será clave para ir confirmando el equipo.

Para mañana a las 11:30 está marcada la conferencia de prensa del entrenador decano Pablo Sánchez y el viaje del plantel principal a tierra brasileña está marcado para las 15:20.

Olimpia Romeo Benítez Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-04-19 at 6.51.53 PM.jpeg
Olimpia
Olimpia pedirá los puntos del partido
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, anunció que salvaguardarán los intereses de la institución.
Abril 19, 2026 07:26 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 5.45.58 PM.jpeg
Olimpia
Emotivo reconocimiento para Richard Ortiz
El capitán de Olimpia, Richard Ortiz fue reconocido por la directiva por llegar a 500 juegos con la camiseta franjeada.
Abril 19, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 5.48.33 PM.jpeg
Olimpia
El hermoso detalle de Olimpia para Ortiz
La directiva de Olimpia tuvo un hermoso detalle con Richard Ortiz, quien fue homenajeado este domingo por llegar a los 500 partidos con la institución.
Abril 19, 2026 05:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Sánchez
Olimpia
Sánchez definirá el equipo de Olimpia
El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, definirá en el último ensayo de hoy el equipo para el clásico.
Abril 18, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira_63661572.jpg
Olimpia
Olveira llega en un gran momento al superclásico
Gastón Olveira, portero de Olimpia, llega al clásico en un momento exuberante.
Abril 17, 2026 07:09 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-15 at 9.07.04 PM.jpeg
Olimpia
Olveira: “Intentamos por todos lados”
Gastón Olveira analizó el empate frente a Barracas Central y pese al resultado, valoró positivamente el juego del equipo.
Abril 16, 2026 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más