Jiménez: “No existen argumentos para la apelación”

El jueves pasado el Tribunal Disciplinario de la APF decidió castigar a Cerro Porteño por los graves incidentes registrados durante el superclásico del fútbol paraguayo y le aplicó la pérdida de puntos. La institución de Barrio Obrero anunció que apelaría, aunque desde Olimpia manifiestan que ese paso no tiene viabilidad.

“No existen argumentos para la apelación de Cerro. No obstante hay dos miembros del Tribunal que cambiaron flagrantemente de postura en casos análogos, quizás por presión o gestiones. Genera cierta preocupación, porque los cambios de criterios en casos análogos, son la peor enfermedad para la seguridad jurídica”, expresó Jiménez en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

El directivo de Olimpia restó importancia a los cuestionamientos azulgranas, sobre la participación de Jorge Saldívar, identificado con el Decano, afirmando que Cerro Porteño tiene tres miembros dentro del Tribunal Disciplinario.

“Ellos tienen más miembros de Cerro Porteño en el Tribunal. Están entrando en nimiedades, buscando distorsionar el sentido de la discusión”, apuntó.

“Hay un reglamento claro, que es para disuadir actos de violencia de la hinchada y para ello, fue poner en hombro de los clubes la responsabilidad, sancionando las inconductas que impidiesen la prosecución de los partidos. con la pérdida de los tres puntos. El objetivo de la norma es disuadir los actos de violencia”, subrayó.

Olimpia se quedó con los tres puntos del superclásico y con eso sacó 8 puntos de ventaja sobre Cerro Porteño. El Decano podría ser campeón este domingo si se dan una combinación de resultados.

