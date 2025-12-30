30 dic. 2025
Olimpia

Olimpia descarta a Adam Bareiro por su alto costo

Pese al interés, la llegada de Adam Bareiro a Olimpia está muy complicada por el alto costo del delantero.

Diciembre 30, 2025 01:54 p. m.
hgass.jfif

Adam Bareiro, delantero paraguayo del Fortaleza.

El delantero paraguayo Adam Bareiro está en la órbita de varios clubes tras su buen último tramo con el Fortaleza de Brasil, pese a que su equipo sufrió el descenso.

Varios son los equipos que preguntan por él. Entre ellos está el club que lo formó, Olimpia, que sondeó su situación, pero el alto costo de la operación hace que sea imposible que llegue en este mercado de pases, según informó el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental 1080 AM.

Otro ex club de Bareiro que aparece en el radar es San Lorenzo de Almagro, que buscaría repatriarlo para la próxima temporada.

Por ahora su futuro es incierto. La institución que lo quiera deberá negociar con Fortaleza, club dueño de su ficha, para una compra o un préstamo. Adam tiene contrato hasta finales del 2027.

Bareiro, de 29 años, debutó profesionalmente en el Franjeado en el año 2015, luego tuvo pasos por River Plate de Asunción y Nacional, hasta pegar el salto al fútbol del exterior en el 2018, cuando fichó por el Monterrey de México.

En el 2019 llegó al Alanyaspor de Turquía y un año después fue parte del San Luis de México. Meses después arribó a San Lorenzo de Almagro, donde tuvo destacados años hasta fichar por River Plate de Buenos Aires. También pasó por l Al-Rayyan S. C. de Catar en el 2024. A Fortaleza llegó a mediados de este año.

