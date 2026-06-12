12 jun. 2026
Copa Mundial

Toronto abre su primer Mundial con una ceremonia que celebra la diversidad canadiense

Toronto dio este viernes la bienvenida al Mundial de fútbol de 2026 con una ceremonia de apertura marcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo de un país que acoge por primera vez partidos de la competición masculina.

Junio 12, 2026 04:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026

Ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en Canadá.

MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP

A las 13.40 hora local (15:40 de nuestro país), poco antes del inicio del partido inicial entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, el Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración canadiense.

La ceremonia, producida por Balich Wonder Studio dentro del concepto común que enlaza las inauguraciones de México, Canadá y Estados Unidos, giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.

La propuesta buscó reflejar la diversidad étnica y social del país anfitrión y su papel como punto de encuentro de comunidades procedentes de todo el mundo.

El espectáculo arrancó con seis grupos de indígenas en representación de los pueblos aborígenas de todo el país, desde la costa del Atlántico a la del Pacífico y el Ártico.

A continuación se produjo un recorrido visual por el territorio canadiense, con la representación de algunos de los animales más característicos del país, un alce, un oso polar y una ballena, acompañado por actuaciones musicales de algunos de los artistas más reconocidos del país.

Entre los participantes figuraron Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, William Prince y Nora Fatehi, junto con la cantante palestino-chilena Elyanna, el productor Sanjoy y el artista francés Vegedream.

Uno de los momentos más destacados estaba programado con la interpretación del himno nacional canadiense por parte de Morissette poco antes del inicio del partido, mientras que el cantante Aleksandar Gajić era el encargado del himno de Bosnia-Herzegovina. El actor y comediante canadiense Will Arnett, embajador del Mundial 2026, participó también en la ceremonia dando la bienvenida oficial a los aficionados presentes en el estadio.

Miles de aficionados llenaron las gradas del Toronto Stadium en una atmósfera festiva que combinó elementos musicales, audiovisuales y coreografías multitudinarias. Los espectadores fueron además parte activa del espectáculo, en línea con el planteamiento anunciado por la FIFA antes del torneo.

La ceremonia tuvo un significado especial para el fútbol canadiense, ya que precedió al primer partido mundialista disputado por la selección masculina de Canadá en suelo nacional. Aunque el país ya había participado en los Mundiales de México 1986 y Catar 2022, nunca antes había jugado un encuentro de la competición como anfitrión.

La inauguración de Toronto formó parte de un novedoso formato de apertura compartida entre los tres países organizadores.

El torneo comenzó oficialmente el jueves en Ciudad de México y continuará con otra gran ceremonia este viernes en Los Ángeles antes del debut de Estados Unidos frente a Paraguay. EFE

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