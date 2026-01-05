05 ene. 2026
Olimpia

Olimpia continúa con los aprestos

Año nuevo, ilusión nueva. Olimpia, con 10 incorporaciones confirmadas hasta el momento, continúa entrenando a doble turno con miras a los desafíos que se vienen.

Enero 05, 2026 09:16 a. m. 
Por Redacción D10
G91UKMkXgAEjtOV.jpg

Olimpia continúa con los trabajos de pretemporada.

El equipo –que dirige el argentino Pablo Vitamina Sánchez– tendrá este jueves su primer amistoso de pretemporada, ante el Sportivo San Lorenzo que comanda Sergio Orteman, en la Villa Olimpia.

Será la primera prueba para que el estratega franjeado vaya sacando sus primeras conclusiones y vea a su equipo en cancha.

Cinco días más tarde, el martes 13, se tendrá otro duelo de preparación, ante el Sportivo Trinidense, justamente el rival de Olimpia en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Luego, el plantel decano emprenderá viaje rumbo a Montevideo, Uruguay, donde afrontará dos amistosos: el jueves 15 ante Colo Colo desde las 21:00, en el estadio Luis Franzini, y tres días después, el domingo 18, se las verá ante Juventud de las Piedras en el Campus de Maldonado, desde las 18:15.

En total serán cuatro los partidos del Decano antes del comienzo del campeonato Apertura 2025, que será ante Guaraní, en el estadio Defensores del Chaco, el sábado 23 o domingo 24 de enero (a confirmar por la Divisional Profesional de la APF en estos días).

Olimpia sigue trabajando en la Villa apuntando a su primer amistoso, este jueves ante Sportivo San Lorenzo.

Buscando al 9

El mercado de pases para Olimpia no terminó.

Pese a que llegó una decena de futbolistas, la institución de Para Uno sigue manejando alternativas para contratación de un centrodelantero, ya que es un puesto donde necesita reforzar.

El ‘9’ titular del Decano es Sebastián Ferreira, luego aparecen nombres como los de Adrián Alcaraz y Faustino Barone que pueden cumplir esa función.

Los refuerzos confirmados hasta ahora son: Lentinelly, Gamarra, Raúl Cáceres, Ale Silva, Aníbal Chalá, Juan Alfaro, Franco Alfonso, Bryan Bentaberry, Juan Vera y Alan Rodríguez.

