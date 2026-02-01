Con Claudia Martínez, la Albirroja Sub 20 apunta al Sudamericano juvenil

La Selección paraguaya femenina Sub 20 definió su plantel para disputar el Sudamericano juvenil que se disputará en el país y que otorga 4 cupos para la Copa Mundial de Polonia de este año.

Como principal estrella figura la delantera Claudia Martínez, nueva incorporación del Washington de los Estados Unidos, y que cuenta con importante experiencia en la Absoluta. El grupo busca repetir el éxito de la Sub 17 del año anterior, que logró el título continental y jugó el Mundial de la categoría.

El equipo que es dirigido por Gustavo Roma está integrado por las arqueras: Estefani Ruíz y Tamara Amarilla. Defensas: Erika Figueredo, Joahana Medina, Ximena Moreno, Nayeli Torres, Luz Cardozo, Luz Paiva y Barbara Olmedo. Mediocampistas: Jazmín Pintos, Kiara Florentín, Maite Mussi, Pamela Villalba, Nataly Lezcano, Yanina Sosa y Fiorella Aquino. Delanteras: Claudia Martínez, Daniela González, Diana Benítez,Milagros Ortíz, Alisson Bareiro y Larissa Saldívar.

El equipo albirrojo integra el Grupo A junto a las selecciones de Chile, Uruguay, Venezuela y Colombia, cuyo debut está marcado para este miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas ante el conjunto chileno, en el estadio Luis Alfonso Giagni.

En la Serie B se encuentran: Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. Califican al hexagonal final los tres mejores de cada serie en donde pugnarán en una ronda de todos contra todos los cuatro cupos a la Copa. El torneo arranca el 4 de febrero y culmina el 28 del mismo mes.