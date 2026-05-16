16 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Néstor Camacho, a la caza del récord de goles

Ante Cerro Porteño, Néstor Camacho volvió a marcar y cada vez se acerca más a los 160 goles que dejó Santiago Salcedo como tope goleador en la Primera División del fútbol paraguayo.

Mayo 16, 2026 12:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Néstor Camacho

Néstor Camacho anotó su 148° gol en la Primera División del fútbol paraguayo.

Foto: Gentileza - Sportivo Trinidense

Néstor Camacho puso el tercer tanto del Sportivo Trinidense frente a Cerro Porteño y en su cuenta personal significó el 148° tanto. Con esto, se quedó a 12 goles del máximo artillero de la Primera División del fútbol paraguayo, que es Santiago Salcedo.

“Seguimos aportando, seguimos sumando goles. Eso es importante en lo personal. La idea es ayudar al equipo, estar a la altura de las exigencias. Ayer volvimos a marcar”, valoró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“La idea es seguir jugando, seguir estando a la altura de las exigencias hasta que el cuerpo permita. Este año cumplo 39 y creo que estoy todavía para unos añitos más y ojalá que se pueda romper esa estadística. Quedaría muy bien en lo personal llegar a ese número histórico”, aseveró.

Néstor Camacho indicó que se ve jugando como mínimo por todo el 2027, aunque dijo que posterior a ese año tendrá que analizar su situación. En este semestre, entrando varias veces desde el banco, el goleador logró festejar siete tantos y aún le queda un partido al Sportivo Trinidense para cerrar su semestre.

Néstor Camacho Sportivo Trinidense Santiago Salcedo
Redacción D10
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