Así saldrá Cerro Porteño para el superclásico

Cerro Porteño está completamente definido para el superclásico que arrancará a las 18:30, en el ueno La Nueva Olla. Jorge Bava, el técnico azulgrana, finalmente pone de arranque a Iganacio Aliseda, quien fue duda en la semana.

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Olimpia🌪️⚽️ pic.twitter.com/FOMkYXUKan — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 21, 2026

El equipo: Alexis Martín; Fabricio Domínguez; Lucas Quintana, Matías Pérez, Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

Cerro Porteño pretende quedarse con los tres puntos para escalar en la clasificación. Con un triunfo, el Ciclón igualará la línea de 11 unidades que tiene el rival de siempre en el Torneo Apertura.