Olimpia cae en penales ante Colo Colo en amistoso

Olimpia disputó su primer amistoso serio de pretemporada ayer ante Colo Colo en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de la Plata.
El juego terminó con un entretenido 0-0, ya que ambos equipos tuvieron varias situaciones claras de gol, pero sin poder concretar.
Todo se definió desde los penales, donde los chilenos fueron más efectivos y terminaron ganando por 4-3.
EL PARTIDO. Con un claro sistema táctico de 4-3-3, el Olimpia de Vitamina Sánchez mostró una idea clara desde el primer momento, proponiendo un fútbol ofensivo, con Redes y Leguizamón moviéndose por todo el frente de ataque acompañando a Sebastián Ferreira.
El Franjeado acorraló al equipo trasandino y contó con al menos cinco situaciones importantes antes del minuto 30, pero se encontró con un arquero rival que se convirtió en figura. Con el correr de los minutos, Colo Colo fue saliendo y también generó peligro, encontrándose con tapadas claves de Gastón Olveira.
En la complementaria el juego bajó un poco de intensidad. Los minutos pasaron y nadie pudo romper el cero. No obstante, para Olimpia sirve y mucho para ir afianzando la idea.
El equipo que paró Vitamina fue con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.
En la segunda mitad ingresaron Juan Vera, Franco Alfonso, Richard Ortiz, Alan Rodríguez, Adrián Alcaraz, Romeo Benítez, Bryan Bentaberry, Fernando Cardozo, Rodrigo Pérez y Eduardo Delmás.