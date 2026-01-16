16 ene. 2026
Olimpia

Olimpia cae en penales ante Colo Colo en amistoso

Olimpia cayó en penales ante Colo Colo tras empatar 0-0 en un entretenido amistoso por la Serie Río de la Plata.

Enero 15, 2026 11:09 p. m.
oli.jfif

Olimpia y Colo Colo igualaron 0-0.

Foto: Serie Río de la Plata.

Olimpia disputó su primer amistoso serio de pretemporada ayer ante Colo Colo en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de la Plata.

El juego terminó con un entretenido 0-0, ya que ambos equipos tuvieron varias situaciones claras de gol, pero sin poder concretar.

Todo se definió desde los penales, donde los chilenos fueron más efectivos y terminaron ganando por 4-3.

EL PARTIDO. Con un claro sistema táctico de 4-3-3, el Olimpia de Vitamina Sánchez mostró una idea clara desde el primer momento, proponiendo un fútbol ofensivo, con Redes y Leguizamón moviéndose por todo el frente de ataque acompañando a Sebastián Ferreira.

El Franjeado acorraló al equipo trasandino y contó con al menos cinco situaciones importantes antes del minuto 30, pero se encontró con un arquero rival que se convirtió en figura. Con el correr de los minutos, Colo Colo fue saliendo y también generó peligro, encontrándose con tapadas claves de Gastón Olveira.

En la complementaria el juego bajó un poco de intensidad. Los minutos pasaron y nadie pudo romper el cero. No obstante, para Olimpia sirve y mucho para ir afianzando la idea.

El equipo que paró Vitamina fue con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

En la segunda mitad ingresaron Juan Vera, Franco Alfonso, Richard Ortiz, Alan Rodríguez, Adrián Alcaraz, Romeo Benítez, Bryan Bentaberry, Fernando Cardozo, Rodrigo Pérez y Eduardo Delmás.

Olimpia Colo Colo Amistoso
Más contenido de esta sección
Raúl Cáceres.jpg
Olimpia
Raúl Cáceres valora la pretemporada con Olimpia
Raúl Cáceres, defensor de Olimpia, reveló que volvió a tener una pretemporada exigente luego de varios años y que eso lo ayudará a mostrar su mejor versión.
Enero 14, 2026 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Gaston Olveira.jpg
Olimpia
Gastón Olveira apunta a la sana competencia
Gastón Olveira charló previo al viaje de Olimpia a Uruguay y expresó sus ganas de tener una temporada con regularidad en el arco franjeado.
Enero 14, 2026 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
sanchez.jpg
Olimpia
Richard Sánchez, virtual refuerzo de Olimpia
El mediocampista paraguayo Richard Sánchez, actualmente en Racing, está muy cerca de volver a su casa: Olimpia.
Enero 13, 2026 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
G-jJNrRXwAAZmIm.jpg
Olimpia
Olimpia golea en el segundo amistoso ante Trinidense
Olimpia goleó este martes a Sportivo Trinidense en el segundo amistoso entre ambos. El primero también fue para el Decano.
Enero 13, 2026 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
G-Ja4BiXkAArDKL.jpg
Olimpia
Olimpia se impone a Trinidense en el primer amistoso
Olimpia superó por la mínima diferencia a Sportivo Trinidense en el primer amistoso entre ambos disputado esta mañana.
Enero 13, 2026 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia
Ambiente de optimismo en Olimpia
Olimpia se entrena este lunes a la espera del amistoso de mañana ante el Sportivo Trinidense.
Enero 12, 2026 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más