Olimpia cae ante Boca Juniors en un partidazo

Olimpia disputó un gran partido ante Boca Juniors, arrancó ganando pero en un lapso de 10 minutos de desconcentración lo terminó perdiendo.

El Decano lo empezó ganando con el gol de Hugo Quintana, tras un leve desvío en el camino que hizo que esa pelota sea inalcanzable para el portero xeneiza Agustín Marchesín.

La fortuna luego estuvo del lado argentino que encontró el tanto del empate luego de un disparo de Alan Velasco que también tuvo un leve desvío en Mateo Gamarra que confundió a Gastón Olveira que no pudo evitar el 1-1.

Boca Juniors creció en el aspecto anímico y lo empató Tomás Belmonte a los 34 minutos de la primera parte.

En el segundo tiempo, el partido siguió siendo entretenido con llegadas en ambas porterías donde se lucieron los porteros Olveira y Marchesín.

Derrota del equipo de Pablo Vitamina Sánchez que de todas maneras habrá terminado conforme por el rendimiento del equipo en líneas generales. Puntos por mejorar serían el juego aéreo y el carril derecho donde Raúl Cáceres sufrió bastante Exequiel Zeballow