12 feb. 2026
Junior Alonso se queda sin entrenador: Jorge Sampaoli, destituido

El técnico argentino Jorge Sampaoli ha sido destituido como entrenador del Atlético Mineiro, tras un mal arranque de temporada, según informó este jueves el club brasileño.

Febrero 12, 2026 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador del Atlético Mineiro.

Foto: Gentileza - Atlético Mineiro

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la ‘Cidade do Galo’, en la tarde de este jueves, las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, señaló el conjunto de Belo Horizonte, donde milita Junior Alonso, en sus redes sociales.

La salida del entrenador de Casilda se produce un día después de que el Mineiro empatara en casa contra el recién ascendido Remo (3-3), en la tercera jornada del Campeonato Brasileño.

El cuadro albinegro, que ha hecho un gran esfuerzo para reforzarse en este último mercado de fichajes, aún no sabe lo que es vencer en esta Liga, con un balance de dos empates y una derrota que lo han situado al borde de la zona de descenso.

“El club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”, expresó la directiva en la nota.

El exseleccionador de Chile y Argentina finiquita así su segunda etapa en el Atlético Mineiro, que empezó en el pasado mes de septiembre.

En este tiempo, el equipo alcanzó la final de la Copa Sudamericana, que, sin embargo, perdió en la tanda de penaltis ante el Lanús argentino, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Además de dirigir al Mineiro, Sampaoli también ha dirigido a los brasileños Santos y Flamengo.

El preparador de 65 años es uno de los más experimentados de Suramérica y tiene además pasajes por el fútbol europeo, donde estuvo al frente del Sevilla, Olympique de Marsella y Stade Rennes.

El ‘Galo’ buscará ahora un entrenador para el resto de esta temporada 2026 que acaba de comenzar.

Por el momento, Lucas Gonçalves asumirá como técnico interino para el partido del sábado frente al Itabirito por el Campeonato Mineiro.

