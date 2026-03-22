22 mar. 2026
Copa Libertadores

Olimpia busca podio en Copa Libertadores

Olimpia se vuelve a ver las caras con Palmeiras de Brasil, hoy desde las 14:30, buscando subirse al podio de la Copa Libertadores Sub 20 que se cierra en la fecha en tierras ecuatorinas.

Marzo 22, 2026 08:55 a. m. • 
Por Redacción D10
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Goleador. Faustino Barone celebra un gol en la Copa.

El cuadro franjeado, dirigido por el entrenador uruguayo Juan Manuel Salgueiro, llega a este compromiso con sed de revancha, ya que en la fase de grupos había caído por 2-1 contra el representante brasileño, que fue favorecido en ese encuentro por un penal inexistente.

El Decano arriba a esta instancias tras caer en semifinales contra el Flamengo. El Mengão, campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en los años 2024 y 2025, quiere coronarse por tercera vez. Su rival en esta ocasión será el charrúa Santiago Wanderers.

Olimpia Copa Libertadores Internacional
Redacción D10
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