Olimpia busca podio en Copa Libertadores

El cuadro franjeado, dirigido por el entrenador uruguayo Juan Manuel Salgueiro, llega a este compromiso con sed de revancha, ya que en la fase de grupos había caído por 2-1 contra el representante brasileño, que fue favorecido en ese encuentro por un penal inexistente.

El Decano arriba a esta instancias tras caer en semifinales contra el Flamengo. El Mengão, campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en los años 2024 y 2025, quiere coronarse por tercera vez. Su rival en esta ocasión será el charrúa Santiago Wanderers.