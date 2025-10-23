Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
23 oct. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Octavio Alfonso
Guaraní
Octavio Alfonso, figura para el pase de Guaraní a semifinales
Octavio Alfonso, autor de los dos goles que le dieron a Guaraní el pase a semifinales de la Copa Paraguay, habló de su gran momento en el Legendario.
Octubre 23, 2025 12:42 p. m.
·
Redacción D10