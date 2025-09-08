Objetivo: Triunfar en Lima

La Selección Paraguaya de Fútbol apunta a romper un histórico maleficio en tierras peruanas. El equipo nacional nunca pudo triunfar en Lima por Eliminatorias Sudamericanas, pero se encuentra con un presente distinto para dejar un precedente.

El plantel entrenó ayer en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, en donde comenzó a verse con mayor claridad el probable once que pondrá el entrenador Gustavo Alfaro.

Paraguay llega con bajas obligadas por acumulación de tarjetas amarillas como las de Junior Alonso, Miguel Almirón y Andrés Cubas, por lo que el DT deberá hacer cambios en el onceno inicial.

ENFRENTAMIENTOS. La Albirroja visitó ocho veces la capital peruana, pero nunca consiguió ganar. En los registros figuran seis triunfos locales, mientras que apenas dos empates figuran favorable a Paraguay.

Los incaicos tienen incluso una racha positiva de casi once años sin perder ante Paraguay con ocho victorias y cuatro empates, mientras que en la última visita a Lima, camino al Mundial de Qatar 2022, la victoria fue local por el marcador de 2-0 con los tantos de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

Sin embargo, el presente de ambos equipos es completamente distinto. La Bicolor viene de sumar una nueva eliminación mundialista y, además, golpeado desde lo anímico por la goleada sufrida frente a Uruguay en el Centenario de Montevideo, mientras que, por el contrario, Paraguay llega con alta motivación tras la clasificación luego de 16 años y, como avisó Gustavo Alfaro tras el juego con Ecuador, buscando hacer historia en Lima.

movilización. El plantel albirrojo realiza hoy, desde las 9:00, su última práctica en el CARDE en Ypané antes de emprender el viaje con destino a la capital peruana que está marcado para las 15:00.

El duelo ante la selección de Perú será el martes 9 de setiembre, a partir de las 20:30, en el estadio Nacional de Lima, con arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez.

La emotiva carta de Ángel Romero

El delantero albirrojo publicó en sus redes una extensa carta en la que sintetiza la “paraguayidad” y su lucha por superar las adversidades.

“Ser paraguayo es mucho más que nacer en una tierra delimitada por fronteras: es heredar la fuerza de un pueblo que resistió guerras, dictaduras y silencios impuestos, pero que nunca perdió la capacidad de levantarse”, dice parte del extenso y emotivo texto.

CIFRA. 10 años sin perder tiene Perú frente a Paraguay. La última victoria guaraní fue en un amistoso en el 2014.