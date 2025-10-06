06 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Nuevos protagonistas

Rubio Ñu y el Sportivo San Lorenzo han confirmado su retorno a la máxima categoría del balompié paraguayo. El Rayadito fue el último en sellar el pasaporte en la agonía del torneo, en la última fecha del torneo.

Octubre 06, 2025 10:02 a. m. 
Por Redacción D10
Rubio Ñu y San Lorenzo_Óscar Said_63483997.jpg

Orgulloso. Óscar Said, presidente del club, levantó el trofeo.

El Santo fue de Primera por última vez en el 2019, coincidentemente con el DT Sergio Daniel Orteman al frente del proyecto. Sin embargo, ese mismo año se produjo su descenso.

En charla con Fútbol a lo Grande, el presidente del club, Óscar Said, se refirió al sufrido vicecampeonato. “Una experiencia indescriptible, creo que nunca un ascenso ha sido festejado de esta manera en San Lorenzo. En la cancha tuvimos muchísima gente, la gente que acompañó por las redes sociales, por todos los medios, luego hicimos una caravana desde la cancha por toda la ciudad de San Lorenzo.

Fuimos recibidos por más de 500 personas en la entrada de la ciudad. Fue toda una fiesta y alegría para todos”, refirió el mandamás del Rayadito. Said señaló estar ilusionado en conseguir cosas importantes en 2026. “Ahora a prepararnos para los desafíos. Queremos clasificar por primera vez a una Copa Internacional”, se puso como meta.

Fútbol paraguayo San Lorenzo Rubio Ñu
Redacción D10
