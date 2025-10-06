Nuevos protagonistas

El Santo fue de Primera por última vez en el 2019, coincidentemente con el DT Sergio Daniel Orteman al frente del proyecto. Sin embargo, ese mismo año se produjo su descenso.

En charla con Fútbol a lo Grande, el presidente del club, Óscar Said, se refirió al sufrido vicecampeonato. “Una experiencia indescriptible, creo que nunca un ascenso ha sido festejado de esta manera en San Lorenzo. En la cancha tuvimos muchísima gente, la gente que acompañó por las redes sociales, por todos los medios, luego hicimos una caravana desde la cancha por toda la ciudad de San Lorenzo.

Fuimos recibidos por más de 500 personas en la entrada de la ciudad. Fue toda una fiesta y alegría para todos”, refirió el mandamás del Rayadito. Said señaló estar ilusionado en conseguir cosas importantes en 2026. “Ahora a prepararnos para los desafíos. Queremos clasificar por primera vez a una Copa Internacional”, se puso como meta.