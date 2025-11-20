No se sacaron ventaja en Santísima Trinidad

El juego fue intenso, con situaciones propicias por cada sector, adelantándose en el compromiso el equipo local, con la definición de Néstor Camacho, que abrió la cuenta al minuto 13 para el conjunto auriazul.

El local, con la ventaja, se acomodó en el campo, buscando aprovechar los espacios que podía otorgar un equipo auriverde, que ya descendido sigue peleando por el honor en sus últimos pasos por la Primera, por lo que el duelo creció en emoción por las acciones que se crearon en cada avance ofensivo.

En la complementaria, en la recta final, la visita imprimó aceleración, arrinconando al local hasta conseguir el empate, con el gol de penal de Paul Charpentier al minuto 86, teniendo Tembetary la chance de llevarse la victoria, pero Matías Dufour evitó la caída de su equipo, desviando otra ejecución del atacante Charpentier, ya sobre tiempo de descuento.

Trinidense estira a 3 juegos su racha sin derrotas, cerrando la temporada con el objetivo cumplido de conseguir un cupo internacional, mientras que Tembetary se despide tras un breve paso en primera.