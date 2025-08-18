18 ago. 2025
Juegos Panamericanos

¡Nueva medalla de oro para Paraguay!

Lars Anthony Flaming le dio al Team Paraguay una nueva medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior.

Agosto 18, 2025 08:42 p. m.
Lars Anthony Flaming festeja el primer lugar.

El Team Paraguay llegó este lunes a su medalla número 16 en los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Paraguay.

Lars Anthony Flaming, en lanzamiento de jabalina (atletismo), logró la presea dorada para el país.

No solo eso, fue con récord panamericano junior incluido (81.56m) y clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Estoy feliz, súper contento, estoy agradecido a Dios. Es un trabajo de todos, para nada es un trabajo individual, hay muchas personas trabajando conmigo”, fueron las expresiones de Flaming.

Esta es la tercera medalla de oro y la presea número 16 para el equipo paraguayo en estos Juegos.

ENCARNACIÓN
Juegos Panamericanos
Encarnación entra en escena en los Juegos Panamericanos Junior
Con competencia de Vela, la ciudad de Encarnación entra en escena como subsede en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.
Agosto 15, 2025 04:30 p. m.
Redacción D10
Paraguay Voley
Juegos Panamericanos
Remontada paraguaya para despedirse con victoria en voleibol
Las chicas de Paraguay se quedaron con el séptimo lugar en voleibol de estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras vencer a Chile por 3-2, luego de perder los dos sets iniciales.
Agosto 15, 2025 11:27 a. m.
Redacción D10
Damián Casarino Fiorella Gatti
Juegos Panamericanos
La dupla Casarino/Gatti se queda con la de bronce
En squash, la dupla conformada por Damián Casarino y Fiorella Gatti cayó ante Perú y se quedó con la medalla de bronce en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Agosto 14, 2025 02:03 p. m.
Redacción D10
GyRGHajWABg2Ej4.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este jueves se pone en marcha la sexta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 14, 2025 07:17 a. m.
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-13 at 10.55.46 AM.jpeg
Juegos Panamericanos
Encarnación alista detalles como subsede de los Juegos Panamericanos
La ciudad de Encarnación ultima los detalles para recibir los II Juegos Panamericanos Junior Asu2025, como sede clave para las competencias de triatlón, vela y aguas abiertas.
Agosto 13, 2025 11:23 a. m.
Redacción D10
GyPNQcTXkAAW__J.jpeg
Juegos Panamericanos
El Remo cierra participación con otra histórica presea
En la última competencia de Remo, el equipo mixto paraguayo logró la medalla de bronce.
Agosto 13, 2025 10:58 a. m.
Redacción D10
