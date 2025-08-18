¡Nueva medalla de oro para Paraguay!

El Team Paraguay llegó este lunes a su medalla número 16 en los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Paraguay.
Lars Anthony Flaming, en lanzamiento de jabalina (atletismo), logró la presea dorada para el país.
No solo eso, fue con récord panamericano junior incluido (81.56m) y clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
“Estoy feliz, súper contento, estoy agradecido a Dios. Es un trabajo de todos, para nada es un trabajo individual, hay muchas personas trabajando conmigo”, fueron las expresiones de Flaming.
Esta es la tercera medalla de oro y la presea número 16 para el equipo paraguayo en estos Juegos.
