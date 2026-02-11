Alianza Lima rescinde con una de sus figuras

Este miércoles, horas antes del choque que el Alianza Lima sostendrá con el 2 de Mayo, por la Copa Libertadores, el club peruano comunicó la salida de uno de sus referentes. Se trata de Carlos Zambrano, quien está siendo investigado por un supuesto caso de abuso sexual.

La entidad incaica señaló que “Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente” a la institución, “tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes”.

Hace días, Alianza Lima hizo lo mismo con Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes también están dentro de la investigación. Al conocerse la acusación, el entrenador del equipo Pablo Guede decidió separar a estos tres futbolistas del plantel y se les inició un proceso disciplinario.

Los tres peruanos fueron denunciados el 18 de enero por una argentina de 22 años, que aseguró ser víctima de abuso sexual en un hotel de Montevideo, donde el conjunto limeño realizó la pretemporada.

En medio de esto, el 2 de Mayo busca conseguir una histórica clasificación frente a Alianza Lima, a partir de las 21:30, en el estadio Alejandro Villanueva. En la ida, el Gallo venció por 1-0.