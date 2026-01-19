Novak Djokovic se estrena con fuerza en el Australian Open

El ex número 1 mundial Novak Djokovic (actual 4º jugador del ranking ATP) superó con facilidad la primera ronda del Abierto de Australia al ganar en tres sets al español Pedro Martínez, en Melbourne, donde aspira a conquistar un 25º título del Grand Slam.

El tenista serbio, diez veces ganador en Melbourne, derrotó al 71º jugador de la clasificación por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas justas de partido.

En segunda ronda, Djokovic se enfrentará al italiano Francesco Maestrelli (N.141), procedente de la fase previa y que este lunes dio la sorpresa en cinco sets ante el francés Terence Atmane (64º).

Al saltar a la pista este lunes, el serbio de 38 años igualó el récord de 21 participaciones en Melbourne de su antiguo rival Roger Federer, retirado desde 2022.

Para Djokovic, además, es su 81º torneo del Grand Slam, igualando otro récord que ahora comparte con el mismo Federer y con el español Feliciano López, también retirado.

A la espera del debut el martes en Melbourne del doble defensor del título Jannik Sinner (N.2) -ante el francés Hugo Gaston-, todos los principales favoritos se han clasificado para la segunda ronda, luego de que el domingo lo hicieran el N.1 Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev (N.3), finalista el año pasado.