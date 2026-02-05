Cruces definidos para el juego ante Rumania por la Copa Davis

Quedaron definidos los horarios y emparejamientos para el duelo entre Paraguay y Rumania, por el acceso al Grupo Mundial 1 de la Copa Davis.

El enfrentamiento para este viernes 6 de febrero será en el court Central del Club Internacional de Tenis “Víctor Manuel Pecci” y abre la justa el paraguayo número 2 Santino Núñez frente al 1 europeo, Radu Turcanu a partir de las 17:00. Seguidamente el número 1 paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo enfrenta al el 2 rumano, Grabiel Ghentu.

Para el sábado 7, la programación inicia a las 16:00 con el juego de dobles entre Vallejo y Martín Vergara vs. Jecan y Pavel. Seguido por Vallejo vs. Turcanu y Núñez vs. Ghentu.

La entrada es libre y gratuíta en ambos días.