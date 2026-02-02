02 feb. 2026
Tenis

Dani Vallejo cerca del Top 100 mundial

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo sigue escalando y este lunes apareció en su mejor clasificación internacional.

Febrero 02, 2026 07:18 a. m. • 
Por Redacción D10
adolfo daniel vallejo_64912668.jpg

Vallejo alcanzó su mejor posición en la clasificación mundial.

Adolfo Daniel Vallejo, que recientemente logró su mejor victoria como profesional en el ATP Challenger de Concepción, Chile, figura este lunes en su mejor puesto en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales.

El paraguayo se impuso en la final al chileno Alejandro Tabilo (73 del mundo) y la consagración en el torneo le permitió trepar 42 posiciones, es decir a partir de ahora aparece en el puesto número 104 del mundo.

Vallejo participó del qualy del Australian Open en donde avanzó hasta la tercera ronda. Luego se consagró en el Torneo de Itajaí, Brasil, llegando a su segundo cetro de la temporada 2026 en Concepción, Chile.

TOP. El español Carlos Alcaraz afianza su condición de número uno del mundo tras su victoria en el Australian Open sobre el serbio Novak Djokovic. Con eso, el murciano saca una ventaja sobre Jannik Sinner, segundo en la tabla, lo que le permitirá sostener la posición por los próximos meses.

Daniel Vallejo Tenis Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Adolfo daniel vallejo tenis
Tenis
Daniel Vallejo avanza a los cuartos de final en Concepción
El tenista paraguayo dejó en el camino al peruano Varillas y marcha firme en el certamen internacional.
Enero 29, 2026 02:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Aryna Sabalenka
Tenis
Sabalenka, sin saludo en la red, pero con pase a la final en Australia
La bielorrusa Aryna Sabalenka selló su pase a la final del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3 en las semifinales disputadas en Rod Laver Arena.
Enero 29, 2026 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-AUS-OPEN
Tenis
Djokovic critica y compara el circuito con un “reality show”
Novak Djokovic, cuarto en el ranking ATP, hizo una fuerte crítica y, además, lamentó la falta de intimidad en el circuito profesional.
Enero 28, 2026 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-AUS-OPEN
Tenis
Carlos Alcaraz clasifica por primera vez a semis del Abierto de Australia
El tenista español Carlos Alcaraz venció con autoridad a Alex de Miñaur y se clasificó por primera vez a las semifinales del Abierto de Australia, confirmando su gran momento como líder del ranking mundial.
Enero 27, 2026 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner recupera la autoridad en Australia
El italiano Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones, recuperó la autoridad para imponerse por 6-1, 6-3 y 7-6(2) a su compatriota Luciano Darderi, después de dos horas y once minutos que le llevaron hacia los cuartos de final del Abierto de Australia.
Enero 26, 2026 08:43 a. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo.jpg
Tenis
Daniel Vallejo brilla en Itajaí y se queda con el título
Daniel Vallejo se consagró este domingo como el mejor del torneo que se disputó en Itajaí, Santa Catarina (Brasil).
Enero 25, 2026 03:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más