Dani Vallejo cerca del Top 100 mundial

Adolfo Daniel Vallejo, que recientemente logró su mejor victoria como profesional en el ATP Challenger de Concepción, Chile, figura este lunes en su mejor puesto en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales.

El paraguayo se impuso en la final al chileno Alejandro Tabilo (73 del mundo) y la consagración en el torneo le permitió trepar 42 posiciones, es decir a partir de ahora aparece en el puesto número 104 del mundo.

Vallejo participó del qualy del Australian Open en donde avanzó hasta la tercera ronda. Luego se consagró en el Torneo de Itajaí, Brasil, llegando a su segundo cetro de la temporada 2026 en Concepción, Chile.

TOP. El español Carlos Alcaraz afianza su condición de número uno del mundo tras su victoria en el Australian Open sobre el serbio Novak Djokovic. Con eso, el murciano saca una ventaja sobre Jannik Sinner, segundo en la tabla, lo que le permitirá sostener la posición por los próximos meses.