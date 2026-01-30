Djokovic: “Nunca dejé de creer, para mí no es una sorpresa”

“Nunca dejé de creer en mí mismo. Hay mucha gente que duda de mí y muchos especialistas que quieren que me retire. Quiero darles las gracias porque me dan fuerza y motivación para demostrarles que se equivocan”, dijo Djokovic.

“Para mí, no es una sorpresa porque sé de lo que soy capaz. He tenido muchos partidos de Grand Slam en mi carrera en los que no me sentí en mi mejor momento. Intentas encontrar la manera de ganar con lo que tienes”, señaló el ganador de veinticuatro Grand Slams, que estuvo contra las cuerdas en el partido de cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti, que se lesionó y retiró cuando ganaba al serbio por dos sets a cero.

“Ese fue el caso y tuve suerte de que Lorenzo se lesionara. Pero esta vez mi oponente fue diferente. Lo que tenía que hacer, el plan de juego, la estrategia, todo eso estaba muy claro en mi mente. Después de eso, es más fácil decirlo que hacerlo, y más difícil de ejecutar contra Sinner, que juega a un nivel extremadamente alto”, relató Djkovic, que incluye su victoria de este viernes entre las más relevantes de su carrera.

“No me atrevo a decir que es la mejor victoria de mi carrera, pero sin duda es la mejor de los últimos años. Una semifinal contra Sinner, que ha jugado el mejor tenis de su vida durante las últimas temporadas y ha sido dos veces campeón aquí”, recordó el serbio, ganador diez veces en Australia.

“Cuando me preparaba para esta temporada pensaba en mis objetivos y lógicamente son los Grand Slams, no es ningún secreto. Pero cada vez me cuesta más motivarme y me preguntaba cómo lo iba a hacer y qué aspiraciones tenía. Y me imaginaba jugando contra Jannik Sinner o Carlos Alcaraz finales de Grand Slam, dando todo y luchando. Tengo suerte de haberlo logrado en el primer torneo del año”, destacó.

“Ha sido una gran victoria y estoy muy feliz, muy orgulloso y aliviado porque era un partido muy exigente”, resumió Djokovic, que en la pista recordó la final del Abierto de Australia de 2012, contra Rafael Nadal, que pudo conquistar.

En cualquier caso, su preocupación está ahora en recuperarse del esfuerzo antes de la final contra Alcaraz. “No lo sé, ya veremos. No voy a entrenar el sábado. Voy a aprovechar cada hora para recuperarme y espero estar fresco para la final”, dijo.

Novak Djokovic indicó que en la final del domingo la historia está en juego. El español aspira a completar los títulos del Grand Slam y el serbio en conseguir su vigésimo quinto, más que nadie, en solitario, hombre o mujer.

“La historia está en juego para ambos cada vez que jugamos entre nosotros. Por supuesto, hay mucho en juego en una final de Grand Slam, pero no es diferente de otros grandes partidos. Mi preparación es como debe ser. Le gané aquí el año pasado en un partido agotador”, recordó.

“Ya veremos. Él también jugó un gran partido, pero es 15 o 16 años más joven que yo. Por eso creo que será un poco más fácil para él recuperarse. Tengo muchas ganas. Juego para jugar finales de Grand Slam y estoy aquí, así que no me puedo quejar”, añadió.

“Pensaré en esta final más tarde porque ganar este viernes ha sido casi como ganar un Grand Slam. Estoy tratando de disfrutar el momento que estoy viviendo”, concluyó Djokovic.