Con Dani Vallejo al frente, el equipo paraguayo apunta a la Davis

Adolfo Daniel Vallejo ya se encuentra entrenando de cara a la serie por Copa Davis por el Grupo Mundial 1, que se desarrollará en el CIT del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Tras la presentación del equipo paraguayo, ceremonia que se cumplió en la sede del juego, Vallejo expuso: “Estos últimos meses fueron impresionantes, solo fueron cosas positivas, y tener esta carga de partido me dio buen ritmo. El comienzo de año fue importante con buena experiencia en Australia y llegó de la mejor manera”.

El tenista apunta a tomar protagonismo con el equipo paraguayo que busca sortear la serie y escalar en la competencia: “Apuntamos a hacernos fuertes y conseguir la victoria, creo que el equipo llega de la mejor manera.

Acerca de sus próximos desafíos, post punto en Davis, Vallejo remarcó: “El calendario luego de la Davis será el ATP 500 de Río y 250 de Santiago y luego el Challenger de Brasilia, Santiago y Paraguay, luego de eso veremos qué Challenger puedo jugar ya apuntando a otros torneos de mayor nivel competitivo”.

Paraguay mide a Rumania por el GM1 y el equipo paraguayo está integrado por Adolfo Daniel Vallejo, Hernando Escurra, Alex Santino Núñez y Martin Vergara Del Puerto. Los capitanes son Neco Carvallo y Adrián Marcú.

A su vez Rumania está compuesto por Stefan Palosi, Radu Turcanu, Gabriel Ghetu (singlistas), Mircea-Alexandru Jeca y Bogdan Pavel (doblistas).

El sorteo de emparejamientos será este jueves 5 a las 12:30 en el CIT y estará conducido por el árbitro general, el colombiano Carlos Díaz. El primer día jugarán por orden que el azar determinará los jugadores números uno frente a los números dos. El sábado se jugará el doble, integrado en Paraguay por Dani Vallejo y Martin Vergara Del Puerto y por el lado europeo por Mircea-Alexandru Jeca y Bogdan Pavel. A continuación van a jugar entre sí los números 2 (en principio Alex Santino Núñez y Radu Turcanu) y también entre si los números uno (Dani Vallejo y Stefan Palosi). El orden lo dará el sorteo.