04 feb. 2026
Con Dani Vallejo al frente, el equipo paraguayo apunta a la Davis

El equipo paraguayo fue presentando en rueda de prensa para el choque por el Grupo Mundial 1 ante Rumania que se jugará en el CIT.

Febrero 04, 2026 03:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Equipo de Paraguay en Copa Davis

Equipo de Paraguay, con Dani vallejo, para el punto en la Davis.

Gentileza.

Adolfo Daniel Vallejo ya se encuentra entrenando de cara a la serie por Copa Davis por el Grupo Mundial 1, que se desarrollará en el CIT del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Tras la presentación del equipo paraguayo, ceremonia que se cumplió en la sede del juego, Vallejo expuso: “Estos últimos meses fueron impresionantes, solo fueron cosas positivas, y tener esta carga de partido me dio buen ritmo. El comienzo de año fue importante con buena experiencia en Australia y llegó de la mejor manera”.

El tenista apunta a tomar protagonismo con el equipo paraguayo que busca sortear la serie y escalar en la competencia: “Apuntamos a hacernos fuertes y conseguir la victoria, creo que el equipo llega de la mejor manera.

Acerca de sus próximos desafíos, post punto en Davis, Vallejo remarcó: “El calendario luego de la Davis será el ATP 500 de Río y 250 de Santiago y luego el Challenger de Brasilia, Santiago y Paraguay, luego de eso veremos qué Challenger puedo jugar ya apuntando a otros torneos de mayor nivel competitivo”.

Paraguay mide a Rumania por el GM1 y el equipo paraguayo está integrado por Adolfo Daniel Vallejo, Hernando Escurra, Alex Santino Núñez y Martin Vergara Del Puerto. Los capitanes son Neco Carvallo y Adrián Marcú.

A su vez Rumania está compuesto por Stefan Palosi, Radu Turcanu, Gabriel Ghetu (singlistas), Mircea-Alexandru Jeca y Bogdan Pavel (doblistas).

El sorteo de emparejamientos será este jueves 5 a las 12:30 en el CIT y estará conducido por el árbitro general, el colombiano Carlos Díaz. El primer día jugarán por orden que el azar determinará los jugadores números uno frente a los números dos. El sábado se jugará el doble, integrado en Paraguay por Dani Vallejo y Martin Vergara Del Puerto y por el lado europeo por Mircea-Alexandru Jeca y Bogdan Pavel. A continuación van a jugar entre sí los números 2 (en principio Alex Santino Núñez y Radu Turcanu) y también entre si los números uno (Dani Vallejo y Stefan Palosi). El orden lo dará el sorteo.

