Dani Vallejo: “Le tengo en un pedestal a mi país”

Daniel Vallejo fue determinante para el ascenso de Paraguay al Grupo Mundial I de la Copa Davis, tras 22 años.

“Vengo con mucha confianza, en una racha muy victoriosa, eso ayuda. La Copa Davis nunca me defrauda en el sentido de que yo dé lo máximo, yo le tengo en un pedestal a mi país”, remarcó. Vallejo se impuso sobre Stefan Palosi con parciales 6-1 y 6-2 y ya no hizo falta la disputa del último punto.

“Esta es la serie más importante que jugué para el país, contento de hacer historia, estar en un Grupo I después de tantos años. Poner mi nombre en la historia junto con mis compañeros, es algo que para mí es un sueño, porque para mí Paraguay representa todo”, exteriorizó en rueda de prensa.

El deportista acabó el juego con 4 aces y 65 puntos ganados por 44 de Palosi, que jugó el cuarto partido en sustitución de Radu Tarcanu. “Es un sueño para mí darle esta alegría a mi país”, cerró. Paraguay buscará ahora avanzar a la instancia de clasificación en septiembre próximo, de acuerdo a la programación.