31 ene. 2026
Tenis

Dani Vallejo avanza a la final del Challenger de Chile

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se clasificó para disputar la final del Challenger de Concepción, Chile, tras vencer en ronda de semifinales al local Marcelo Tomas Barrios por 6-3, 1-6 y 6-4.

Enero 31, 2026 04:38 p. m.
ddana.jfif

Adolfo Daniel Vallejo alcanza una nueva final.

Foto: Gentileza.

Vallejo disputará el título este domingo 1 de febrero ante el también trasandino Alejandro Tabilo, número 1 de la competencia desde las 12:00.

El paraguayo busca su segundo éxito en el año tras el título obtenido en Brasil la semana anterior.

Previamente en la serie de cuartos de final, Vallejo venció al brasilero Joao Lucas, con gran reacción para triunfar por 3-6, 6-3 y 6-1, mientras que en octavos superó al peruano Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-2 y en la ronda de 16 al brasileño Pedro Boscardín Dias por 6-2 y 6-4.

Vallejo arribó a la competencia trasandina tras su paso en ronda de qualy del Australia Open, y luego de conseguir el título en el Abierto de Itajaí, Brasil, con triunfo en la final sobre el local Thiagho Seyboth por 7-5, 4-6 y 6-2.

Daniel Vallejo Tenis Chile
