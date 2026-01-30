Djokovic derrumba a Sinner y disputará la final en Australia

Djokovic, que no jugaba una final grande desde el 2023, acabó con el mano a mano entre el español y el italiano que habían disputado y repartido los últimos tres Grand Slam anteriores. El serbio, cuarto del mundo, se había estancado casi siempre en semifinales, batido por el transalpino, que le había tomado la medida. O eso parecía.

Porque en los últimos partidos, el jugador de San Cándido, campeón en las dos últimas ediciones, había ganado cinco al de Belgrado. El undécimo enfrentamiento entre ambos lo ganó Djokovic y le llevó a la final, a la número once en Australia, donde quiere ganar otra vez.

El poseedor de veinticuatro Grand Slam de 38 años, quiere más. Once en Melbourne y veinticinco para ser el jugador, hombre o mujer, con más premios. Solo le falta Alcaraz.

El segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final de un Grand Slam con 38 años o más después de Ken Rosewall, que fue subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años, ofreció un recital de juego y resistencia. Demostró su vigencia en la competición a pesar de que las preguntas sobre su retirada son más frecuentes que las de sus aspiraciones.

El hombre récord de finales tardó cuatro horas y doce minutos en sellar su trigésima octava final en un grande y alargar su registro respecto a Roger Federer que se retiró con 32.

Fue una lucha sin cuartel que mantuvo el tipo después del choque anterior, épico, entre Carlos Alcaraz y Alexander zverev, de cinco horas y media. El duelo entre Djokovic y Sinner completó una jornada de tenis inigualable.

No se hundió el serbio a pesar del inicio fulgurante de Sinner que implantó su ley. El trabajo de Djokovic fue paulatino, poco a poco, de resistencia. De estar en el partido. De aprovechar su momento. Y lo hizo, respondió a cada contratiempo y supo jugar a su rival que firmó veintiséis saques directos pero que nunca pudo descolgar al serbio.

Djokovic dio la sensación de ‘hacer la goma’. De ir y venir. De no poder aguantar el ritmo del transalpino, catorce años más joven, con más energía. Logró situarse en una final de Grand Slam en su decimoséptima temporada, ampliando así su récord de la Era Abierta de más temporadas con una participación en una final individual masculina de Grand Slam.

El serbio logró su victoria 402 en un Grand Slam. Apunta ahora hacia su undécimo título del Abierto de Australia y ampliar su récord histórico de más títulos individuales masculinos del Abierto de Australia. Se apoderó del récord en solitario, por delante de Roy Emerson y Federer, tras derrotar a Rafael Nadal para ganar su séptimo título aquí en 2019, antes de sumar títulos en 2020, 2021 y 2023.

Ahora, ante Alcaraz, aspira a convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, y en el segundo hombre de la Era Abierta en ganar un título de Grand Slam con 37 años o más, después de Rosewall, quien ganó el título en el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.

Tras cuatro horas y cuarto de lucha espera a Alcaraz que necesitó cinco horas y media para deshacerse de Alexander Zverev.

“Este ha sido uno delos ambientes más especiales que he tenido nunca aquí. El precio de la entrada ha valido la pena. Tengo mucho respeto por Sinner es un gran jugador que me ha llevado al límite”, añadió sobre la pista el serbio, feliz y con un público entregado, en puertas de una final histórica. EFE