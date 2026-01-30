Vallejo se mete a las semifinales del challenger de Chile

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo avanzó a las semifinales del challenger que se disputa en Concepción, Chile. En la serie de cuartos de final, Vallejo venció al brasilero Joao Lucas, con gran reacción para triunfar por 3-6, 6-3 y 6-1. Su rival en semifinales saldrá del choque entre el argentino Guido Justo y Marcelo Barrios.

Previamente el guaraní había vencido en el debut al brasileño Pedro Boscardín Dias por 6-2 y 6-4 en ronda de 16, mientras que en los octavos superó al peruano Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-2.

Vallejo arribó a la competenteniscia trasandina tras su paso en ronda de qualy del Australia Open, y luego de conseguir el título en el Abierto de Itajaí, Brasil, con triunfo en la final sobre el local Thiagho Seyboth por 7-5, 4-6 y 6-2.

Dani tuvo un destacado año 2025, cerrando la temporada con cinco títulos en total (incluyendo torneos ITF y Challenger) y alcanzando su mejor ranking histórico en el puesto 143 del mundo. Consiguió títulos importantes como el ATP Challenger 75 de Guayaquil, Ecuador, el Challenger 75 de Curitiba, Brasil, y el M25 de Londrina, Brasil.