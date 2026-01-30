30 ene. 2026
Tenis

Vallejo se mete a las semifinales del challenger de Chile

El paraguayo Dani Vallejo dejó en el camino al brasilero Lucas Joao y busca su segundo éxito en el año.

Enero 30, 2026 05:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo

Daniel Vallejo debe recuperarse para pasar a la final.

Foto: Dardo Ramírez - Última Hora

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo avanzó a las semifinales del challenger que se disputa en Concepción, Chile. En la serie de cuartos de final, Vallejo venció al brasilero Joao Lucas, con gran reacción para triunfar por 3-6, 6-3 y 6-1. Su rival en semifinales saldrá del choque entre el argentino Guido Justo y Marcelo Barrios.

Previamente el guaraní había vencido en el debut al brasileño Pedro Boscardín Dias por 6-2 y 6-4 en ronda de 16, mientras que en los octavos superó al peruano Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-2.

Vallejo arribó a la competenteniscia trasandina tras su paso en ronda de qualy del Australia Open, y luego de conseguir el título en el Abierto de Itajaí, Brasil, con triunfo en la final sobre el local Thiagho Seyboth por 7-5, 4-6 y 6-2.

Dani tuvo un destacado año 2025, cerrando la temporada con cinco títulos en total (incluyendo torneos ITF y Challenger) y alcanzando su mejor ranking histórico en el puesto 143 del mundo. Consiguió títulos importantes como el ATP Challenger 75 de Guayaquil, Ecuador, el Challenger 75 de Curitiba, Brasil, y el M25 de Londrina, Brasil.

Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TENNIS-AUS-OPEN
Tenis
Carlos Alcaraz clasifica por primera vez a semis del Abierto de Australia
El tenista español Carlos Alcaraz venció con autoridad a Alex de Miñaur y se clasificó por primera vez a las semifinales del Abierto de Australia, confirmando su gran momento como líder del ranking mundial.
Enero 27, 2026 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner recupera la autoridad en Australia
El italiano Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones, recuperó la autoridad para imponerse por 6-1, 6-3 y 7-6(2) a su compatriota Luciano Darderi, después de dos horas y once minutos que le llevaron hacia los cuartos de final del Abierto de Australia.
Enero 26, 2026 08:43 a. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo.jpg
Tenis
Daniel Vallejo brilla en Itajaí y se queda con el título
Daniel Vallejo se consagró este domingo como el mejor del torneo que se disputó en Itajaí, Santa Catarina (Brasil).
Enero 25, 2026 03:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Australian Open tennis tournament - Day 7
Tenis
Djokovic: 400 victorias de camino a octavos
Prolongó Novak Djokovic su estancia en el Abierto de Australia que tantas veces, diez, ha conquistado con un solvente triunfo ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-4, 6-4 y 7-6(4)), su victoria 400 en un Grand Slam.
Enero 24, 2026 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo.jpg
Tenis
Daniel Vallejo avanza a la gran final en Brasil
Daniel Vallejo sigue intratable en Brasil, apeó al español Nikolas Sánchez Izquierdo y se instaló en la gran final en Itajaí.
Enero 24, 2026 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
20260124_091711.jpg
Tenis
Daniel Vallejo, a las semifinales en Brasil
El tenista paraguayo Daniel Vallejo se presenta este sábado, desde las 10:30, en búsqueda de dar otro paso y llegar a la final del torneo en Itajaí.
Enero 24, 2026 09:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más