Copa Davis: Vallejo le da a Paraguay el ascenso histórico al Grupo Mundial I

De la mano de Dani Vallejo, Paraguay se aseguró su pase al Grupo Mundial I de la Copa Davis este sábado en el court Central del Club Internacional de Tenis (CIT) “Víctor Manuel Pecci”. La raqueta principal de nuestro país venció al rumano Ştefan Paloşi por 6-1 y 6-2.

Con esto, la serie entre Paraguay y Rumania quedó 3-1. Previamente, en dobles, el team nacional compuesto por Dani Vallejo y Martín Vergara, superó 6-3 y 7-5 al conjunto europeo, representado por Alexandru Jecan y Bogdan Pavel.

El viernes, Rumania sacó ventaja con la victoria de Radu Turcanu por 1-6, 6-3 y 6-7 sobre Alex Santino Núñez. Pero el empate en los Play-Off del Grupo Mundial I llegó mediante Dani Vallejo, quien derrotó por 6-1 y 6-4 a Gabriel Gethu.

Paraguay volvió al Grupo Mundial I después de 21 años, la última vez fue en el 2005. Esta ronda se desarrollará en septiembre.