Paraguay conocerá su camino en el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis

En la ciudad de Londres, Inglaterra, en las oficinas de la Federación Internacional de Tenis (ITF), este jueves 12 se cumple el sorteo de la Copa Davis del Grupo Mundial 1, en donde se encuentra Paraguay, clasificado luego de eliminar a Rumania 3-1 en el playoff.

El equipo paraguayo puede afrontar la serie como local, si el sorteo depara como rivales a las selecciones de Australia, Suecia o Brasil, mientras que la definición de visita sería si los adversarios son Argentina, Perú o Dinamarca.

Habrá sorteo de localía, si el representativo guaraní es emparejado con Finlandia, Eslovaquia, Serbia (de Novak Djokovic), Hungría, Holanda, Japón o Noruega. El sorteo determinará además qué superficie elige el local para afrontar la serie que se cumplirá del 18 al 20 de septiembre.

El equipo paraguayo regresa a la élite del tenis Mundial luego de 37 años, tras disputar por última vez el Grupo Mundial en la edición de 1989, cuando cedió en octavos de final ante Estados Unidos y luego cayó frente a Canadá por la permanencia.

Las mejores actuaciones de Paraguay fueron en los años 1983, 1984, 1985 y 1987 cuando alcanzó la ronda de los cuartos de final.