01 feb. 2026
Tenis

Daniel Vallejo se consagra campeón en el Challenger de Chile

El paraguayo venció en la final al local Alejandro Tabilo y consiguió su segundo título de la presente temporada.

Febrero 01, 2026 02:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Dani Vallejo logra un nuevo título en su carrera.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo logró su segundo título de la temporada, al coronarse en el Challenger de Concepción, Chile.

El guaraní se impuso en la final al local, número 1 de la competencia Alejandro Tabilo por 6-2, 1-6 y 6-1 para celebrar otra conquista.

Camino a la final, el tenista guaraní se impuso sucesivamente en ronda de 16 al brasileño Pedro Boscardín Dias por 6-2 y 6-4, en octavos de final al al peruano Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-2, en los cuartos de final al brasilero Joao Lucas, por 3-6, 6-3 y 6-1 y en las semifinales al local Marcelo Tomas Barrios por 6-3, 1-6 y 6-4.

Con el éxito Dani Vallejo aparecerá en el nuevo ranking del ATP trepando al puesto 112 de la clasificación general.

Vallejo arribó a la competencia trasandina tras su paso en ronda de qualy del Australia Open, y luego de conseguir el título en el Abierto de Itajaí, Brasil, con triunfo en la final sobre el local Thiagho Seyboth por 7-5, 4-6 y 6-2.

En el 2025 había logrado un total de 5 títulos, mientras que en esta temporada, en el primer mes ya hilo dos consagraciones.

Redacción D10
