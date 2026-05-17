José Arrúa destacó la intensidad del equipo

El estratega afirmó que su elenco realizó “un gran partido” y sostuvo que la presión alta y las transiciones rápidas fueron aspectos claves para superar al conjunto azulgrana. “Pusimos jugadores con mucha intensidad para presionar alto y reservamos futbolistas que con espacios podían liquidar el partido. Sabíamos que Cerro sufría en las transiciones y apuntamos a eso”, sentenció. El Triqui cerrá el torneo contra Ameliano.