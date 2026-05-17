17 may. 2026
Sportivo Trinidense

José Arrúa destacó la intensidad del equipo

El DT de Sportivo Trinidense, José Arrúa, valoró el importante triunfo conseguido frente a Cerro Porteño (3-1) y señaló que el equipo necesitaba reencontrarse con la victoria luego de atravesar una racha negativa en el Torneo Apertura 2026.

Mayo 17, 2026 08:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Fernando Romero en acción ante la marca de Lucas Quintana.

Foto: Prensa - Trinidense

El estratega afirmó que su elenco realizó “un gran partido” y sostuvo que la presión alta y las transiciones rápidas fueron aspectos claves para superar al conjunto azulgrana. “Pusimos jugadores con mucha intensidad para presionar alto y reservamos futbolistas que con espacios podían liquidar el partido. Sabíamos que Cerro sufría en las transiciones y apuntamos a eso”, sentenció. El Triqui cerrá el torneo contra Ameliano.

Sportivo Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
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