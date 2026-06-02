02 jun. 2026
Sportivo Trinidense

Trinidense prioriza mantener el plantel

El presidente de Sportivo Trinidense, Norman Rieder, aseguró que la prioridad es mantener la base del plantel para el segundo semestre. Por ahora no se contemplan incorporaciones.

Junio 02, 2026 12:33 p. m.
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Trinidense apunta al segundo semestre.

Mientras el plantel disfruta de sus vacaciones, en el Sportivo Trinidense ya comienzan a proyectar lo que será la segunda parte de la temporada. El presidente del club, Norman Rieder, habló sobre los planes de la institución y dejó en claro que la prioridad pasa por mantener la base del equipo.

En declaraciones a Telefuturo, el dirigente explicó que la extensa pausa en el calendario servirá para ordenar distintos aspectos y evitar especulaciones en torno al mercado de pases.

“Va a ser la pausa más larga que pasé, la idea es dejar la casa ordenada y reducir las especulaciones de contrataciones al mínimo”, manifestó.

Rieder señaló que el objetivo principal será darle estabilidad al grupo y que el cuerpo técnico pueda trabajar con la mayor certeza posible de cara a los desafíos venideros. “Tratar de ajustar lo antes posible el equipo”, expresó.

En cuanto a posibles incorporaciones, el titular del club fue contundente al asegurar que, por el momento, no existen planes para reforzar el plantel. Sin embargo, aclaró que cualquier movimiento dependerá de eventuales salidas.

“No hay intención de incorporar, pero eso depende mucho de los que puedan llegar a salir”, comentó.

La apuesta de Trinidense es sostener la estructura que compitió durante el primer semestre y continuar el proceso con los mismos protagonistas. “La intención es que continúe el equipo como está”, afirmó Rieder.

El plantel del conjunto auriazul se encuentra actualmente de vacaciones y tiene previsto retornar a los entrenamientos el próximo 5 de junio, fecha en la que comenzará oficialmente la preparación para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Norman Rieder Trinidense Torneo Clausura
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