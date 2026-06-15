15 jun. 2026
Copa del Mundo

Irán mide a Nueva Zelanda en su debut del Mundial

En medio de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Teherán, Irán afronta este lunes el debut del Mundial en suelo estadounidense bajo un tenso ambiente político que contrasta con el ‘boom’ del combinado de Nueva Zelanda a través del fenómeno viral en redes sociales del jugador Tim Payne.

Junio 15, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Mehdi Taremi, gran referente de Irán.

Foto: AFP

El combinado iraní pisará territorio estadounidense por primera vez para iniciar un camino que se forja íntegramente en Estados Unidos, pero que se encuentra completamente condicionado por el cerco diplomático impuesto por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Y es que mientras los 47 equipos restantes gozan de bases en ciudades próximas a los encuentros, los iraníes deberán aterrizar apenas unas horas antes del pitido inicial, encarar el partido y salir el país de manera inmediata hacia su campamento base en la ciudad de Tijuana, en México.

El plan original del conocido como Team Melli consistió en concentrar a los suyos en el estado de Arizona, un proyecto que tuvo que cancelarse apenas dos semanas antes del inicio del Mundial tras la negativa de Washington de emitir los visados y, en su lugar, emitir tarjetas de ingreso de un solo día.

Al bloqueo administrativo se suman otras severas restricciones impuestas por Trump, como el recorte de su comitiva técnica y la cancelación de entradas para sus aficionados, factores que hacen partir al equipo con apartente desventaja en el campo.

La insólita atmósfera que rodea el partido también se traslada a las vivencias personales de algunos de sus protagonistas, como es el caso del guardameta Alireza Beiranvand, una celebridad en Asia por su admirable historia de superación.

Y es que persa consagró su estrellato al fútbol tras haber huido de su hogar nómada a los 12 años, llegando a dormir en las calles de Teherán mientras trabajaba temporalmente como limpiador de coches.

En el mismo vestuario destaca el delantero Sardar Azmoun, conocido por su particular pasión como criador de caballos de carreras, llegando a poseer más de 50 ejemplares en su ciudad natal de Gonbad-e Kavus, en el norte de Irán.

Nueva Zelanda y el triunfo del meme

La compleja coyuntura con la que parte Irán en el Mundial, y que parece lejos de apaciguarse en el plano geopolítico debido al recrudecimiento de las hostilidades en las últimos días entre ambas naciones, contrasta con Nueva Zelanda, su primer rival del Grupo G, en el que también se encuentran Bélgica y Egipto.

Los ‘All Whites’, históricamente considerados un equipo modesto y de corto recorrido en el panorama internacional, llegan a la cita con el respaldo de millones de nuevos aficionados que ni siquiera sabían ubicar sus clubes en el mapa hace apenas unas semanas.

El responsable de este repentino ‘boom’ es Tim Payne, quien pasó de tener poco menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los 5,5 millones en cuestión de días.

Ni un gol de antología ni un fichaje millonario elevaron su figura, sino el propio Internet. Una campaña orquestada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini propuso a su comunidad convertir al futbolista con menos presencia digital del torneo en el próximo ídolo de masas.

Aunque Payne no resulta la principal figura técnica de los neozelandeses, su efímera fama impulsará anímicamente a una plantilla que busca capitalizar el desgaste de Irán, pese a que las apuestas colocan a los persas no solo como los ganadores del encuentro sino con muchas posibilidades de pasar de ronda.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Irán Nueva Zelanda
Redacción D10
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