Cinco años de liderazgo y huellas imborrables de José Arrúa en Trinidense

El estratega de Trinidense, José Arrúa ha cumplido cinco años al frente del plantel de Primera, de forma ininterrumpida y ha consolidado uno de los procesos más estables y valorados del fútbol paraguayo en la actualidad.

En charla con Fútbol a lo Grande, el estratega destacó el camino recorrido desde su llegada en el 2021, subrayando el trabajo sostenido y la construcción de una identidad futbolística clara. “No es fácil sostener un proceso en nuestro fútbol, pero en Trinidense encontramos un proyecto serio, con dirigentes que respaldan y un plantel comprometido”, expresó. Cabe remarcar que el Auriazul de Santísima Trinidad ganó el título del Intermedia en 2022 lo que le significó ser de Primera en el 2023.

Arrúa remarcó que uno de los pilares de estos ciclos ha sido la confianza mutua entre cuerpo técnico, jugadores y directiva encabezada por el presidente Norman Rieder, y además Jonathan Santana, el gerente depeortivo. A lo largo de estos cinco años, el equipo no solo ha competido en torneos locales, sino que también ha logrado posicionarse como un rival incómodo, con una propuesta de juego definida. El entrenador también hizo hincapié en el crecimiento institucional del club, señalando que los logros no se limitan a lo deportivo. “Se ha trabajado mucho en la base, en la estructura. Hoy Trinidense es un club más ordenado, más competitivo en todos los niveles”, afirmó.

En cuanto al presente, Arrúa se mostró enfocado en los objetivos inmediatos, sin perder de vista la importancia de mantener la regularidad. “El desafío es seguir evolucionando, no conformarnos. Sabemos que el fútbol exige resultados, pero también procesos”, sostuvo.

Finalmente, el técnico agradeció el respaldo de la afición y valoró el sentido de pertenencia que se ha generado en torno al equipo. “Este tiempo en el club ha sido muy especial. La gente se siente identificada y eso es fundamental para seguir creciendo”, concluyó.

Todo este tiempo, José Arrúa no solo ha dejado su sello en Sportivo Trinidense, sino que también se ha consolidado como uno de los entrenadores más consistentes del medio local, apostando siempre al trabajo, la continuidad y el desarrollo integral del club.

Consolidación

José Arrúa asumió la dirección técnica en mayo de 2021, logró el ascenso a la a la máxima categoría para el 2023 y desde entonces se mantiene en Primera.

Históricos momentos

Triqui se consagró vicecampeón de la Copa Paraguay 2023, lo que le valió jugar la Libertadores por primera vez en su historia en 2024 y posteriormente pasó a competir en la Copa Sudamericana de ese mismo año. Además clasificó a la Sudamericana de este año (2026) pero fue eliminado por Olimpia en el duelo por un lugar a fase de grupos.