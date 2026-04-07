Nogués: “Vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura”

“La historia y la grandeza del club nos demanda que tenemos que competir de igual a igual en todos los frentes. Vamos a encarar con otro chip, con mucha ilusión lo que va a ser la Copa Sudamericana”, señaló el mandamás franjeado, quien resaltó el presente del equipo.

“Es un buen momento, punteros, no nos podemos relajar, mantener la humildad, pero la idea es encarar con otro pensamiento, con la responsabilidad de lo que conlleva el club a nivel continental”, resaltó sobre el desafío que toca a puerta.

También se refirió al optimismo que se crearon los hinchas con respecto a conseguir el trofeo que falta en la vitrina del Decano. “Obviamente, el deseo del hincha es competir en la Sudamericana y vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura”, remarcó.

Sobre el césped sintético, Nogués asumió que obligará a un esfuerzo extra en el partido. “Es una cuestión adicional a la que no estamos acostumbrados, va a ser quizás un factor de dificultad adicional en el partido, pero creo que el plantel está preparado”, comentó.