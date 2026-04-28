28 abr. 2026
Fútbol Internacional

El “10” que se nacionalizó paraguayo

David González, jugador de Racing a préstamo en Cuenca, adquirió la nacionalidad paraguaya.

Abril 28, 2026 12:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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David González consiguió los papeles.

Foto: @CLMerlo

De padres paraguayos y nacido en Argentina, David González, completó su proceso de nacionalización, según comentó el abogado Marcos Lezcano en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

“Es hijo de paraguayos. Es un proceso que iniciamos, faltaba que se realice la cédula paraguaya y ya es paraguayo”, comenzó diciendo en la 1080 AM.

“Él es jugador de Racing de Argentina y está en calidad de préstamo en Cuenca. Su papá vive en Asunción y su mamá vive con él en Buenos Aires. A través de su papá iniciamos los trámites para lograr su nacionalización. Es un jugador con gran proyección, tiene 22 años”, agregó.

Según Lezcano, el “10” no tuvo muchas posibilidades en Racing de Avellaneda al ser suplente de Juan Fernando Quintero, pero que ahora está ganando ritmo y espera poder estar en la consideración.

Fútbol Internacional Racing
Redacción D10
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