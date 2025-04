No se guardaron nada

El duro momento futbolístico que vive Olimpia, con seis partidos consecutivos sin poder ganar en el 2025, sin punto alguno en su grupo de Copa Libertadores al caer goleado este miércoles ante Vélez Sarsfield (0-4), provocó una fuerte reacción de tres glorias de la entidad decana.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Rafael Bobadilla, fue el más contundente al despotricar contra el plantel y el técnico que “no tienen personalidad ni carácter” y, especialmente, contra “la gente podrida” que “debe volar del club”.

“En Olimpia falta orden en todos los sentidos; hay gente que no conoce lo que es el Olimpia; no sé para qué está; hay gente podrida que está manejando el club; esa gente tiene que volar del club, no le quieren al club, no le quieren al Olimpia”, remarcó.

Aunque el popular Rafagol dejó en claro que los responsables de la crisis deportiva son los jugadores, no el técnico Martín Palermo. “Nunca en mi vida me sentí tan mal. Lloré. Era lamentable. Ni en mi equipo de barrio jugamos así. Se perdió la identidad, se perdió todo, no hay carácter, no hay huevo”, dijo.

VERGÜENZA. A su turno, Alicio Solalinde manifestó que están pasando vergüenza “por el mal manejo, de arriba para abajo” en el club. “Tenemos un equipo mediocre para abajo; a nivel internacional estamos pasando vergüenza por estos resultados”, señaló haciendo referencias a las últimas caídas contra San Antonio Bulo Bulo (3-2) y Vélez (0-4).

A continuación, el histórico ex jugador dirigió sus dardos contra Carlos Aitor García, actual gerente deportivo. “No sé qué currículum tiene. Le traen a Olimpia como si fuera el gran conocedor de fútbol y hace lo que quiere ahí, eso me incomoda”, criticó. Por último, Sola ve con buenos ojos y propone el regreso de Julio Cáceres al banco decano.

Cáceres, quien ganó tres títulos con Olimpia, a su vez, dejó la puerta abierta a un posible regreso como reemplazante de Palermo. “Nosotros estamos tranquilos, no es fácil el momento del club. Hay que respetar a la gente que está al mando. Hoy estamos sin compromiso con nadie; hemos tenido el tiempo necesario para muchas cosas... mirar”, sentenció.