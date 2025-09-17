No puede fallar

Cerro Porteño juega más que un partido esta noche. Desde las 19:00 recibe al Atlético Tembetary en La Nueva Olla en duelo de regularización de la fecha 11 del torneo Clausura, con la consigna de ganar o ganar, para no perderle pisada al líder Guaraní.

El Azulgrana llega golpeado, con tres compromisos sin conocer la victoria, por lo que le urge sumar de a tres para volver a posicionarse bien. El equipo está en deuda, no solo por los malos resultados, sino por el desempeño.

La afición ya perdió la paciencia hace rato y el entrenador Diego Martínez sabe que está en la cuerda floja, por lo que si hoy no consigue un resultado positivo, podría ser su último encuentro al frente del Ciclón.

El rival, Atlético Tembetary, está muy complicado en la tabla de promedio y salvo un milagro, será equipo de Intermedia el próximo año.

CIFRAS. 7 goles acumula Cecilio Domínguez en lo que va del año con la camiseta del Ciclón, en 31 juegos disputados. 6-1 ganó Cerro Porteño la última vez que jugó ante Tembetary, el pasado 31 de mayo, por la fecha 22 del Apertura.