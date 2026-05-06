Neymar se hizo sentir en Pedro Juan Caballero

Santos vence por 1-0 a Recoleta a estadio lleno en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero por la fecha 4 del Grupo F de la Conmebol Sudamericana.

El solitario gol del compromiso lo marcó Neymar a los 40 minutos de la primera parte con una definición eficiente ante la salida del arquero.

Recoleta intentó a pocos minutos del final del primer tiempo el gol del empate pero no lo consiguió, pese a un cabezazo que sacó muy bien el arquero Gabriel Brazao.