05 may. 2026
Copa Sudamericana

Neymar se hizo sentir en Pedro Juan Caballero

El astro brasileño Neymar anotó el gol con el cual el Santos derrota parcialmente a Recoleta en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Mayo 05, 2026 10:22 p. m. • 
Por Redacción D10
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Neymar abrió la cuenta en Pedro Juan Caballero.

Santos vence por 1-0 a Recoleta a estadio lleno en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero por la fecha 4 del Grupo F de la Conmebol Sudamericana.

El solitario gol del compromiso lo marcó Neymar a los 40 minutos de la primera parte con una definición eficiente ante la salida del arquero.

Recoleta intentó a pocos minutos del final del primer tiempo el gol del empate pero no lo consiguió, pese a un cabezazo que sacó muy bien el arquero Gabriel Brazao.

Neymar Recoleta Santos
Redacción D10
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