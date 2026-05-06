Neymar agradece el cariño de los paraguayos

El Santos de Neymar empató 1-1 ante Recoleta en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero por la cuarta fecha del Grupo D de la Conmebol Sudamericana.

El estadio Río Parapití estuvo lleno para presenciar el juego del astro brasileño Neymar que jugó un gran partido y se pasó agradeciendo a los cuatro costados el cariño del público que no paró de ovacionarlo.

Tras el partido, Neymar habló en zona mixta con algunos periodistas y consultado sobre el trato del público paraguayo, el 10 aprovechó para agradecer por tanto cariño. “El cariño de la gente ha sido espectacular, agradezco mucho. Significa que reconocen todo lo que hice por el fútbol”, comenzó diciendo.

Sobre el partido, Ney reconoció que el resultado los deja insatisfechos. “Estamos tristes por el resultado, pero bueno, hay que seguir”, advirtió.

Por último se refirió al pedido de la gente para que vaya al Mundial con la Selección Brasileña. “Estoy muy contento por las ovaciones y agradezco mucho”, cerró.