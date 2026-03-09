09 mar. 2026
Otros Deportes

Nelson Segovia logra podio en el Campeonato São Paulo Light

El joven piloto paraguayo de karting Nelson Segovia obtuvo el tercer puesto en la categoría Cadete del Campeonato São Paulo Light.

Marzo 09, 2026 07:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Nelson Segovia logra podio en el exigente campeonato São Paulo Light de Brasil.

Foto: Gentileza

El joven piloto paraguayo de karting Nelson Segovia obtuvo el tercer puesto en la categoría Cadete del Campeonato São Paulo Light, disputado en el mítico Kartódromo Ayrton Senna de Interlagos, uno de los escenarios más emblemáticos del karting sudamericano.

El certamen es considerado uno de los torneos más competitivos de la región y comparable en nivel con los campeonatos de la Regional Europea de karting.

Nelson protagonizó una destacada remontada durante el fin de semana. Debido a que no contaba con hándicap de clasificación, debió salir a pista desde la posición 23 entre 29 karts, logrando finalmente clasificar en décimo lugar.

En la primera manga, el piloto paraguayo avanzó hasta la cuarta posición, registrando además la vuelta más rápida de la carrera. Posteriormente, en la final, volvió a mostrar un gran ritmo competitivo para finalizar en tercer lugar, marcando también la segunda vuelta más rápida de la carrera.

El karting brasileño ha ganado recientemente mayor relevancia internacional luego de que la Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) confirmara que sus campeonatos pasan a integrar el ranking oficial internacional de la FIA, lo que posiciona a Brasil como uno de los principales centros de desarrollo del karting mundial.

Además de competir en Cadete, Nelson Segovia también participó en la categoría Mini 2T, que utiliza motores homologados por la FIA y provistos por la organización, lo que garantiza igualdad técnica entre los competidores.

En esta categoría, el piloto paraguayo sufrió múltiples problemas mecánicos durante la primera manga, lo que afectó su rendimiento. Posteriormente, en la manga final disputada bajo intensa lluvia, el motor de su kart se detuvo en pista, obligándolo a abandonar la carrera.

Nelson fue el único piloto paraguayo presente en la competencia, continuando su proceso de formación internacional frente a algunos de los mejores jóvenes talentos del karting sudamericano.

Redacción D10
