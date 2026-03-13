Citroën ficha a Duerksen para test de Fórmula E

Joshua Duerksen, piloto de Invicta Racing en la F2 y piloto de desarrollo dela Escudería Mercedes, ahora suma otro rol en su carrera, siendo elegido por Citroën Racing para integrar el equipo para el Rookie Test de la Fórmula E que se realizará en Madrid el próximo 22 de marzo.

El paraguayo estará junto a Théo Pourchaire corriendo en estos test que “brindan a los equipos una valiosa oportunidad para evaluar talentos mientras continúan el trabajo de desarrollo del paquete GEN3 Evo a mitad de temporada”, dice parte del comunicado oficial compartido a los medios.

“Estoy muy entusiasmado por unirme a Citroën Racing para el rookie test en Madrid. La Fórmula E es un campeonato completamente nuevo para mí, así que tener la oportunidad de manejar el auto GEN3 Evo y trabajar con un equipo tan experimentado es una oportunidad fantástica”, expresó Joshua.

“El objetivo del día es aprender lo máximo posible: sobre el auto, los sistemas y la forma en que opera un equipo de Fórmula E. Es un desafío completamente distinto comparado con otros monoplazas, especialmente por la gestión de energía y el aspecto técnico, así que voy a prestar mucha atención a cada detalle. Quiero agradecer a Citroën Racing por la confianza y haré todo lo posible para aprovechar al máximo esta oportunidad”, agregó.