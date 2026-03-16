16 mar. 2026
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Oficial: Dani Vallejo, top 100 del mundo

Con la actualización del ranking ATP, el paraguayo Dani Vallejo aparece oficialmente dentro de los 100 mejores jugadores del mundo.

Marzo 16, 2026 07:04 a. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo, raqueta número 1 de nuestro país.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Daniel Vallejo alcanzó este lunes su mejor clasificación en el ranking internacional de la ATP apareciendo dentro del top 100, en la casilla número 99.

Vallejo tuvo un arranque de año muy competitivo en el que alcanzó dos títulos uno en Itajaí y otro en Concepción, jugó la final de Challenger de Brasilia, además de competir en el Qualy del Abierto de Australia, tener roce dentro de otros torneos del circuito ATP y liderar el ascenso paraguayo en la Copa Davis.

Paraguay no registraba un top 100 desde hace más de 20 años, por lo que estos nuevos aires alimentan la ilusión de los fanáticos. Vallejo estará en nuestro país y será una de las atracciones del Paraguay Open que se disputa desde este lunes hasta el domingo 22 de marzo en Rakiura.

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