Presentan el nuevo trofeo del Campeonato Nacional de fútbol de salón

La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón presentó este lunes la nueva copa del Campeonato Nacional de Mayores. Un majestuoso trofeo con las chapas de campeones de cada edición.

Marzo 09, 2026 09:53 p. m. 
Por Redacción D10
IMG-20260309-WA0179.jpg

DOS GENERACIONES DE GRANDES DIRIGENTES. El actual presidente de la FPFS, el abogado Juan Luis Gamarra, en compañía de su mentor, el Dr. Rolando Alarcón Ríos.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

En el local de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón se realizó este lunes la presentación oficial de la nueva copa para el Campeón Nacional de Mayores, un trofeo único acorde a la historia de esta disciplina deportiva y esta competición que reúne la pasión y el fanatismo de cada una de las ciudades.

IMG-20260309-WA0182.jpg

Gran cantidad de invitados en el lanzamiento del nuevo trofeo del Campeonato Nacional de fútbol de salón.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

En un golpe de marketing, la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, encabezada por su presidente, el villetano Juan Luis Gamarra, presentó en sociedad el trofeo más codiciado por los amantes del salonismo que a partir de esta edición 2026 tendrá su sello característico.

En su discurso, el abogado Juan Luis Gamarra explicó cómo surgió esta iniciativa que marca un antes y un después en el salonismo paraguayo. “Esta idea nació de la Federación Paraguaya, se la comentamos a los amigos dirigentes del interior que nos dieron algunas sugerencias que las tomamos muy en cuenta para que hoy esto sea una bella realidad”.

IMG-20260309-WA0183.jpg

DIRIGENTE INNOVADOR. El abogado Juan Luis Gamarra, presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Juan Luis Gamarra invitó a su actual vicepresidente, el doctor Rolando Alarcón Ríos, para descubrir juntos el trofeo oficial del Campeonato Nacional que finalmente fue exhibido generando comentarios positivos por parte de los amantes del salonismo.

IMG-20260309-WA0184.jpg

El doctor Rolando Alarcón Ríos, actual vicepresidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón

Foto: Andrés Catalán - ÚH

La majestuosa copa mide alrededor de 1.60cm y en la base luce las chapas de todos los campeones desde su primera edición disputada en el año 1965, más de seis décadas de la competencia más importante a nivel de selecciones que es principal producto de la Federación Paraguaya.

IMG-20260309-WA0203.jpg

El trofeo oficial del Campeonato Nacional de fútbol de salón .

Foto: Albert Meza

El abogado Juan Luis Gamarra cerró su discurso con la siguiente frase. “Ser campeón Nacional no se explica, se conquista. Éxitos a todos los equipos participantes”, concluyó.

Recordemos que la edición 2026 tendrá lugar en Caaguazú como sede principal y subsedes en Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación del 20 a 28 de marzo. El nuevo campeón tendrá el privilegio de levantar por primera vez este trofeo que ya será fija renovándose las chapas de campeones cada temporada.

IMG-20260309-WA0197.jpg

Autoridades de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Redacción D10
