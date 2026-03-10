10 mar. 2026
Otros Deportes

Melgarejo y Massare, los mejores en vóley

Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo lograron el título de la segunda fecha del Circuito Sudamericano de Vóley de playa, que se disputó en Medialuna de Rancagua (Chile) y que es clasificatorio para los preolímpicos que, a su vez, serán selectivos para Juegos Olímpicos 2028.

Marzo 10, 2026 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
voley de playa_66126437.jpg

Por más. Paraguayos destacaron con alto nivel en Chile.

Los paraguayos lograron el título al derrotar en la final a los chilenos Noe Arevaena e Ignacio Zavala, por la diferencia de 22-20 y 21-16. Por su parte, en las semifinales habían batido a los venezolanos Kirchner y Esyenser, por 21-19, 10-21 y 15-12).

En tanto, en damas Fiorella Núñez y Laura Ovelar cedieron su invicto en semifinal, pero igual subieron al podio con el tercer puesto al doblegar a las brasileñas Bárbara de Sousa Alves Ferreira y Ana Teresa Cavalcanti de Barros 21-12 y 21-18. La próxima parada será en Lima (Perú), del 17 al 19 de abril.

Otros Deportes Vóley de Playa
Redacción D10
