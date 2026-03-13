13 mar. 2026
George Russell estará en la ‘pole’ de la carrera al esprint del GP de China

El británico George Russell (Mercedes) saldrá primero mañana, sábado, en la carrera al esprint del Gran Premio de China, que será el primero con este formato en la temporada 2026, de la que la prueba de Shanghái es la segunda parada.

Marzo 13, 2026 07:29 a. m. 
Por Redacción D10
AUTO-PRIX-F1-CHN-SPRINT-QUALIFYING

George Russell se quedó con la pole de la Sprint.

Foto: AFP

En la tercera ronda clasificatoria (SQ3) de la clasificación reducida (‘sprint shootout’), el actual líder de la clasificación fue capaz de cubrir los 5.451 metros de la pista shanghainesa con un crono de 1:31:520, superando así a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, por unas tres décimas (+0,289).

En la segunda fila de la parrilla se encontrarán el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren, 3º), y el piloto que se impuso el año pasado en el esprint en China, el también británico Lewis Hamilton (Ferrari, 4º).

El conductor que ganó el Gran Premio en 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren), se quedó quinto, mientras que el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) tendrá que conformarse con partir desde la octava posición.

Esta fase definitiva de la clasificación se disputó con neumáticos blandos, tras la obligación de montar medios durante las dos primeras.

La presencia hispanohablante se verá relegada a la parte trasera de la parrilla de salida: la mejor posición será la decimosexta del argentino Franco Colapinto (Alpine), con los españoles Carlos Sainz (Williams, 17º) y Fernando Alonso (Aston Martin, 19º) y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac, 22º) por detrás.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.

El Gran Premio de Australia, disputado el pasado fin de semana en Melbourne, dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la victoria de Russell, que ya había sido el más rápido en los libres de esta mañana y también en las dos primeras rondas del ‘sprint shootout’.

Tras la cita en territorio chino, los pilotos viajarán a Japón para la siguiente prueba, que se celebrará en Suzuka el próximo 29 de marzo.

Redacción D10
