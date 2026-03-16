16 mar. 2026
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Libertad y Nacional ganan en el inicio del torneo Anual

Se puso en marcha el campeonato de fútbol femenino, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Marzo 16, 2026 06:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Paola Genes futbol femenino Libertad

Paola Genes, anotó para el Gumarelo ante Cerro Porteño.

Gentileza.

En la casa de fútbol femenino, se puso en marcha el Campeonato Anual, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En el inicio de la competencia, Nacional-Humaitá se quedó con la victoria por 5-3 ante Sportivo San Lorenzo. Los goles del Albo: Delci Serafini, Tatiana Escobar, María Ortega, Iris Esteche y Jessika Ramírez. Para el Rayadito: 5' María Ortega, Micaela Valdez y Angie Delgado.

Por su parte Libertad derrotó a Cerro Porteño por el marcador de 3-1. Las anotaciones para el Albinegro: Liza Larrea en dos oportunidades y Paola Genes. Para las azulgranas descontó Fátima Acosta.

Los juegos marcados para el lunes 16entre Recoleta vs Trinidense y Olimpia vs. Guaraní fueron suspendidos por lluvia. Este martes 17 prosigue la fecha con los duelos: 2 de Mayo vs. Luqueño (18:30) y Ameliano vs. Rubio Nu (20:30).

Fútbol Femenino
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