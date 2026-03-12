12 mar. 2026
Otros Deportes

Dani Vallejo avanza a los cuartos de final en Chile

El paraguayo Daniel Vallejo dejó en el camino al brasilero Meligeni en tres mangas.

Marzo 12, 2026 07:49 p. m. • 
Por Redacción D10
daniel vallejo_65909371.jpg

Por más. Vallejo apunta a los cuartos de final en Chile.

El paraguayo Daniel Vallejo avanzó a cuartos de final del ATP Challenger 75 de Santiago de Chile, prolongando su gran momento y su ascenso de nivel.

El tenista paraguayo se impuso en octavos de final al brasilero Felipe Meligeni por el marcador de 6-4, 3-6 y 6-3. No fue fácil, fue un partido muy duro desde el inicio, con un desarrollo intenso y muy disputado.

La raqueta número uno del país tuvo que trabajar mucho para inclinar el encuentro a su favor, mostrando carácter y solidez para quedarse con el triunfo y seguir avanzando de ronda en la competencia.

Su rival por un lugar en la etapa de semifinales, que será hoy, se definía al cierre de la edición en el juego entre Thiago Monteiro (Bra) ante Diego Dedura (Ale).

Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
