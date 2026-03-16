En Rakiura se inicia la llave principal del Paraguay Open

Este martes 17 de marzo arranca la llave principal del Paraguay Open de tenis, en las canchas del Rakiura de la ciudad de Luque.

La jornada del lunes 16 se vio aplazada por la intensa lluvia que cayó en la zona, por lo que este martes la cartelera es amplia, para ir completando los compromisos del qualy.

La principal atracción será el debut del tenista paraguayo número 1, Adolfo Daniel Vallejo, que se presenta en la llave principal con rival a definir, luego de los compromisos del qualy.

Vallejo, que apareció esta semana como puesto 99 del ránking de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), busca seguir sumando puntos importantes.

ATRACCIÓN. El torneo cuenta con más de 21 tenistas confirmados en el cuadro principal, mientras que otros 20 competidores buscarán su lugar a través de clasificación. Las entradas para el court central tendrán un costo de G. 25.000 y se pueden adquirir a través de Ticketea.