Altos se mete a la fase final del Nacional de salonismo

El seleccionado de Altos se anotó para la etapa final del Nacional de fútbol de salón, que se jugará en Caaguazú del 20 al 29 de marzo.

Altos venció en zona de Cordillera a San Bernardino por 5-2, para calificar.

Hasta el momento las selecciones clasificadas son: Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná, Ayolas, San Juan Bautista, Villarrica, Caazapá, Cerrito, Concepción, Amambay, San Pedro, Minga Guazú, Itauguá, Paranaense, Villeta, Altos, Capitán Miranda y Encarnación. Además los organizadores: Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

Este jueves se definen los últimos dos cupos, con los duelos desde las 21:00: Caacupé vs. San Bernardino y Fernando de la Mora vs. San Antonio. Expectante queda de resultados Ñemby.