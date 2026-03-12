12 mar. 2026
Altos se mete a la fase final del Nacional de salonismo

Quedan dos cupos que se definen este jueves para completar a los 24 clasificados para “Caaguazú 2026".

Marzo 12, 2026 03:57 p. m. • 
Por Redacción D10
altos futbol de salon

Selección de Altos, que se clasificó en la zona de Cordillera.

Gentileza.

El seleccionado de Altos se anotó para la etapa final del Nacional de fútbol de salón, que se jugará en Caaguazú del 20 al 29 de marzo.

Altos venció en zona de Cordillera a San Bernardino por 5-2, para calificar.

Hasta el momento las selecciones clasificadas son: Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná, Ayolas, San Juan Bautista, Villarrica, Caazapá, Cerrito, Concepción, Amambay, San Pedro, Minga Guazú, Itauguá, Paranaense, Villeta, Altos, Capitán Miranda y Encarnación. Además los organizadores: Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

Este jueves se definen los últimos dos cupos, con los duelos desde las 21:00: Caacupé vs. San Bernardino y Fernando de la Mora vs. San Antonio. Expectante queda de resultados Ñemby.

